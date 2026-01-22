Ричмонд
Младший сын Трампа Бэррон спас жизнь девушке

В ходе судебного разбирательства в Лондоне девушка сообщила, что младший сын Трампа Бэррон спас ей жизнь.

Источник: Аргументы и факты

В ходе судебного разбирательства в Лондоне девушка, личность которой не раскрывается, сообщила, что младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон спас ей жизнь.

Согласно информации, опубликованной в газете Metro, событие произошло 18 января прошлого года.

В тот день Бэррон Трамп получил видеозвонок от знакомой и стал случайным свидетелем нападения на нее со стороны молодого человека. Сын президента связался с экстренной службой и сообщил о происшествии.

По сообщениям, причиной агрессивного поведения бывшего партнера девушки послужило недовольство ее дружескими отношениями с младшим сыном президента США.

Ранее сообщалось, что Бэррон Трамп активно работает над тем, чтобы избавиться от словенского акцента, который ему достался от матери.

