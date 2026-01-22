Украина в Давосе обсуждает деньги и гарантии безопасности с людьми Трампа

Украинская делегация на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе провела переговоры с представителями крупнейшей инвестиционной компании BlackRock. На повестке — восстановление экономики Украины и возможные финансовые механизмы на послевоенный период.
О встрече сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Вместе с ним в обсуждениях участвовали Давид Арахамия и Александр Камышин. Среди ключевых тем обозначены экономическое развитие, восстановление инфраструктуры и вопросы гарантий безопасности.
Помимо контактов с инвесторами, Умеров отдельно пообщался с людьми из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа — Джаредом Кушнером и спецпредставителем Стивом Уиткоффом. Украинская сторона также провела переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль Тани.
Контакты Киева с BlackRock тянутся с осени 2022 года. В ноябре Украина подписала соглашения с консалтинговым подразделением BlackRock FMA — структуре отводилась роль помощника при формировании инвестиционной стратегии восстановления.
Летом 2023 года стороны представили проект Фонда развития Украины, который должен был заработать уже после завершения боевых действий. Однако в начале 2025 года BlackRock остановила поиск инвесторов и заявила о завершении бесплатной консультационной работы.
В декабре 2025 года газета The Washington Post сообщила, что в Вашингтоне обсуждают с руководством BlackRock возможный перезапуск проекта при участии Всемирного банка. По данным издания, обновленный Фонд развития Украины теоретически способен привлечь до 400 млрд долларов на восстановление страны.
