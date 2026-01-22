Ричмонд
В Европе призвали отказаться от иллюзий и дать отпор Трампу

Европейские чиновники пришли к выводу, что ЕС необходимо отказаться от иллюзий в отношении США и решительно противостоять президенту Дональду Трампу. Как сообщает Politico, в основе такого подхода лежит убеждённость в ненадёжности его обещаний и неизменном презрении к Европе.

По словам источников издания, главный вывод для ЕС заключается в том, что противостояние может быть эффективным, поскольку рассчитывать на прежние отношения с Америкой больше нельзя. Чиновники скептически отнеслись к заверениям Трампа не применять насилие в гренландском вопросе, назвав саму постановку такой темы возмутительной.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Европы, сравнив его с «очень голодной гусеницей». В то же время Трамп заявил, что не станет вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран из-за подготовки рамочного соглашения по арктическому региону. Как пишут американские СМИ, проект соглашения между НАТО и США по Гренландии не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над островом. Вместо этого предполагается размещение на территории Гренландии американской системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

