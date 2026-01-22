Ричмонд
Российский лидер напомнил Дании о колониальном прошлом Гренландии

Президент России Владимир Путин высказался о роли Дании в истории Гренландии.

Тема прозвучала на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По словам главы государства, на протяжении веков Копенгаген воспринимал Гренландию как колонию и действовал в отношении острова жестко.

Ранее интерес Соединенных Штатов к Америке к Гренландии президент Российской Федерации оценивал с учетом исторических обстоятельств. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Читайте также: Приставы арестовали почти 12 млрд на счетах Чубайса по новому делу «Роснано».

