Российский лидер напомнил Дании о колониальном прошлом Гренландии

Президент России Владимир Путин высказался о роли Дании в истории Гренландии.
Тема прозвучала на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
По словам главы государства, на протяжении веков Копенгаген воспринимал Гренландию как колонию и действовал в отношении острова жестко.
Ранее интерес Соединенных Штатов к Америке к Гренландии президент Российской Федерации оценивал с учетом исторических обстоятельств. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
