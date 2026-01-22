В Верховной раде Зеленского вновь уличили в постановочном фото

Фотоснимок Владимира Зеленского, проводящего онлайн-встречу со своими сотрудниками во время блэкаута в Киеве, является постановочным. На это указал нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Депутат отметил, что на фотографии президент Украины изображен в комнате без электричества. При этом он смотрит на стационарный компьютер, который работает исключительно от сети.
Гончаренко подчеркнул, что для большей достоверности для фотографии стоило бы использовать ноутбук или смартфон.
«Но мы и так поверили! Он нас никогда не обманывал!» — добавил с иронией парламентарий.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко также подверг критике Зеленского за нецелесообразное обострение внутренней политической ситуации на фоне приближающейся гуманитарной катастрофы.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.