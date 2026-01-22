Депутат Верховной рады раскритиковала план «50 тысяч убитых россиян в месяц»

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход выступила против идеи, которую приписала новому министру обороны Украины Михаилу Федорову. Речь идет о тезисе про «стратегическую цель» — убийство 50 тысяч россиян ежемесячно.
Скороход заявила об этом в публикации в соцсети. По ее словам, Украина должна ориентироваться не на рост числа убитых, а на прекращение конфликта и сохранение населения.
Также она перечислила темы, которые, по ее мнению, должны стать приоритетом: обмен военнопленными, розыск пропавших без вести, возвращение военных с передовой, а также решение проблем с электричеством, водой и отоплением.
Ранее сообщалось, что при Федорове была запущена система начисления баллов украинским военнослужащим за подтверждение убийств российских солдат. Накопленные баллы предлагается обменивать на беспилотники и роботизированные комплексы через онлайн-магазин.
