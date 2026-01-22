Ричмонд
Депутат Верховной рады раскритиковала план «50 тысяч убитых россиян в месяц»

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход выступила против идеи, которую приписала новому министру обороны Украины Михаилу Федорову.

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход выступила против идеи, которую приписала новому министру обороны Украины Михаилу Федорову. Речь идет о тезисе про «стратегическую цель» — убийство 50 тысяч россиян ежемесячно.

Скороход заявила об этом в публикации в соцсети. По ее словам, Украина должна ориентироваться не на рост числа убитых, а на прекращение конфликта и сохранение населения.

Также она перечислила темы, которые, по ее мнению, должны стать приоритетом: обмен военнопленными, розыск пропавших без вести, возвращение военных с передовой, а также решение проблем с электричеством, водой и отоплением.

Ранее сообщалось, что при Федорове была запущена система начисления баллов украинским военнослужащим за подтверждение убийств российских солдат. Накопленные баллы предлагается обменивать на беспилотники и роботизированные комплексы через онлайн-магазин.

Читайте также: Приставы арестовали почти 12 млрд на счетах Чубайса по новому делу «Роснано».