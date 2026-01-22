В США заявили о финале кризиса на Украине после удара «Орешником»

Между тем в Минобороны РФ 9 января сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критически важным объектам на Украине. Ведомство назвало это ответом на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина. Позже в министерстве заявили, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, а также поражены цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома предприятия.