Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Пакистана Шариф собрался посетить Россию

Посол Пакистана в РФ Тирмизи заявил, что пакистанский премьер-министр Шариф с нетерпением ждёт поездки в Россию.

Источник: Аргументы и факты

Пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф собирается в первой половине марта совершить рабочий визит в Россию, сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

Дипломат уточнил, что глава правительства с нетерпением ждёт этой поездки. По его словам, Пакистан рассчитывает на то, что визит Шарифа станет ключевым событием, которое позволит вывести отношения между двумя государствами на новый уровень.

Посол убеждён, что России и Пакистану необходимо иметь крепкие связи в политической, экономической, социальной и образовательной сферах. Тирмизи отметил, что работа в этом направлении ведётся.

Он выразил надежду, что поездка в РФ пакистанского премьер-министра «будет прорывной».

Напомним, в июле стало известно, что специальный помощник премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сайед Тарик Фатеми передал на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком письменное послание Шарифа для российского лидера Владимира Путина.

В начале сентября в Пекине состоялись переговоры Шарифа с президентом РФ. Путин в ходе встречи заявил, что Россия дорожит отношениями с Пакистаном. Российский лидер также обратил внимание, что обеим странам удалось «сдвинуть с мёртвой точки» работу по ряду направлений.

Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.
Читать дальше