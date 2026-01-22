Премьер-министр Пакистана Шариф собрался посетить Россию

Пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф собирается в первой половине марта совершить рабочий визит в Россию, сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
Дипломат уточнил, что глава правительства с нетерпением ждёт этой поездки. По его словам, Пакистан рассчитывает на то, что визит Шарифа станет ключевым событием, которое позволит вывести отношения между двумя государствами на новый уровень.
Посол убеждён, что России и Пакистану необходимо иметь крепкие связи в политической, экономической, социальной и образовательной сферах. Тирмизи отметил, что работа в этом направлении ведётся.
Он выразил надежду, что поездка в РФ пакистанского премьер-министра «будет прорывной».
Напомним, в июле стало известно, что специальный помощник премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сайед Тарик Фатеми передал на встрече с вице-премьером России Алексеем Оверчуком письменное послание Шарифа для российского лидера Владимира Путина.
В начале сентября в Пекине состоялись переговоры Шарифа с президентом РФ. Путин в ходе встречи заявил, что Россия дорожит отношениями с Пакистаном. Российский лидер также обратил внимание, что обеим странам удалось «сдвинуть с мёртвой точки» работу по ряду направлений.