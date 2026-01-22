Ричмонд
Экс-министр в ФРГ посоветовал Дании продать Гренландию США за $1 трлн

Бывший министр Баварии по региональному развитию и экологии Петер Гаувайлер призвал Данию продать Гренландию за один триллион долларов. Об этом он заявил газете Bild.

«Поверьте [президенту США Дональду] Трампу на слово, дорогие датчане, требуйте 1 триллион долларов», — сказал политик от Христианско-социального союза (ХСС).

По его мнению, такая сделка принесёт Дании беспрецедентный рост благосостояния. Вырученные средства могут сделать страну самой богатой в Европе.

Ранее Трамп заявил, что концепция возможной сделки по Гренландии полностью учитывает интересы США в сфере национальной и международной безопасности. По его словам, предложение «фантастическое» для Штатов и даёт всё, чего они хотели, включая обеспечение нацбезопасности. По данным СМИ, суверенитет острова не перейдёт к США, но там возможно размещение американской системы противоракетной обороны «Золотой купол».

