Экс-министр в ФРГ посоветовал Дании продать Гренландию США за $1 трлн

«Поверьте [президенту США Дональду] Трампу на слово, дорогие датчане, требуйте 1 триллион долларов», — сказал политик от Христианско-социального союза (ХСС).
По его мнению, такая сделка принесёт Дании беспрецедентный рост благосостояния. Вырученные средства могут сделать страну самой богатой в Европе.
Ранее Трамп заявил, что концепция возможной сделки по Гренландии полностью учитывает интересы США в сфере национальной и международной безопасности. По его словам, предложение «фантастическое» для Штатов и даёт всё, чего они хотели, включая обеспечение нацбезопасности. По данным СМИ, суверенитет острова не перейдёт к США, но там возможно размещение американской системы противоракетной обороны «Золотой купол».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.