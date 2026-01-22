В Британии усомнились в планах наступления ВСУ на фоне истощения Киева

По оценке Меркуриса, заявления о новом наступлении звучат на фоне дефицита ресурсов и проблем в тылу. Он утверждает, что украинская сторона сталкивается с сокращением личного состава, а экономика страны, по его словам, находится в тяжелом состоянии. Отдельно аналитик указал на снижение возможностей военного производства Украины на фоне России.