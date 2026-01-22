Гончаренко* заявил о постановочном фото Зеленского в разгар блэкаута

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) усомнился в достоверности кадра, который президент Украины Владимир Зеленский выложил в своих соцсетях на фоне массового отключения электричества в Киеве.
Парламентарий обратил внимание на деталь снимка: по его версии, глава государства позирует за стационарным компьютером, который, как правило, работает только при наличии электроснабжения. В связи с этим Гончаренко заявил, что фотография могла быть постановочной.
На опубликованном кадре Зеленский снят со спины. Он проводит совещание с подчиненными и смотрит в монитор.
На фоне публикации продолжают поступать сообщения о масштабных проблемах в коммунальной сфере. По данным украинских властей, более 60% жилых районов Киева остаются без электричества. Также сообщается, что в здании офиса президента отсутствует отопление.
