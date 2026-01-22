США намерены сменить власть на Кубе, пишут СМИ

«Воодушевленная американским свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, администрация Трампа ищет приближенных к кубинскому правительству лиц, которые могли бы помочь со свержением коммунистического режима к концу года, сообщили источники, знакомые с ситуацией», — говорится в статье.
В начале января Госдепартамент объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона. До этого президент Дональд Трамп призвал не забывать о доктрине Монро, которая провозглашает американский континент зоной, закрытой для вмешательства других держав.
После военной операции в Венесуэле американский лидер выступал с угрозами в адрес Кубы. При этом он пригрозил, что Гавана больше не сможет получать нефть из южноамериканской страны в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности.