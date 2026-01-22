Дмитриев заявил о планах Трампа на Канаду после Гренландии

На фоне резких высказываний Трампа канадские военные уже прорабатывают сценарии партизанской войны на случай возможного вторжения со стороны США. Сам американский лидер ранее заявил, что Канада обязана Соединённым Штатам своим существованием. Это произошло на Всемирном экономическом форуме в Давосе, когда Трамп неформально ответил канадскому премьеру Марку Карни, критиковавшему действия Вашингтона в Венесуэле и вокруг Гренландии.