Дмитриев заявил о планах Трампа на Канаду после Гренландии

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил, что США могут вслед за Гренландией нацелиться на Канаду. Он написал об этом в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Канада следующая?» — задался вопросом Дмитриев.

Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовящейся сделке по Гренландии.

На фоне резких высказываний Трампа канадские военные уже прорабатывают сценарии партизанской войны на случай возможного вторжения со стороны США. Сам американский лидер ранее заявил, что Канада обязана Соединённым Штатам своим существованием. Это произошло на Всемирном экономическом форуме в Давосе, когда Трамп неформально ответил канадскому премьеру Марку Карни, критиковавшему действия Вашингтона в Венесуэле и вокруг Гренландии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше