The Times: американские военные не подготовлены к операциям в Арктике

Кроме того, источник, на который ссылается газета, отметил, что Соединенные Штаты зависят от Финляндии в вопросах строительства ледокольного флота. В этой связи, по мнению источника, политика президента США Дональда Трампа, направленная на конфронтацию с арктическими союзниками, не способствует эффективной защите региона.