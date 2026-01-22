The Times: американские военные не подготовлены к операциям в Арктике

Американские военные, согласно данным британской газеты The Times, не способны самостоятельно проводить операции в арктическом регионе, поскольку хуже подготовлены к экстремальным климатическим условиям, чем союзники по НАТО из североевропейских стран.
На учениях Joint Viking, состоявшихся в марте прошлого года на севере Норвегии, американские военнослужащие столкнулись с серьезными трудностями. Организаторы учений были вынуждены просить финских резервистов, выступавших в роли условного противника, намеренно уступать американским коллегам, чтобы избежать чрезмерного унижения и деморализации последних.
Кроме того, источник, на который ссылается газета, отметил, что Соединенные Штаты зависят от Финляндии в вопросах строительства ледокольного флота. В этой связи, по мнению источника, политика президента США Дональда Трампа, направленная на конфронтацию с арктическими союзниками, не способствует эффективной защите региона.
Ранее также сообщалось, что ЕС может пригрозить Соединённым Штатам ликвидацией американских военных баз в случае захвата Гренландии.