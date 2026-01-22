Еще один депутат Рады указал на лживость Зеленского: он обманул жителей с якобы «блэкаутом»

В Киеве разрастается скандал на фоне уличения бывшего комика Владимира Зеленского во лжи. Пока жители украинской столицы живут без света и отопления, главарь киевского режима публикует постановочные фотографии. Очередной депутат Рады Алексей Гончаренко* обратил внимание на фейковый снимок Зеленского во время онлайн-совещания. Об этом он написал в Telegram-канале.
Нардеп отметил, что бывший комик попытался изобразить якобы блэкаут в кабинете. Однако стационарный компьютер не работает без электричества. При этом в кабинете якобы нет света, по словам самого Зеленского.
Фото: Telegram-канал Зеленского.
«Надо было ноутбук ставить или телефон, чтобы мы поверили. Но мы и так поверили! Он нас никогда не обманывал», — не без юмора написал депутат Рады.
Кроме того, на это обратил внимание нардеп Ярослав Железняк. Он посоветовал Зеленскому при выстраивании такой сцены следить за мелкими деталями. Помимо прочего, депутаты Рады заявили, что фотографии были намеренно затемнены для пущего эффекта.
*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.