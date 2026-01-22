Президент Финляндии увидел передышку вокруг Гренландии, но точку ставить рано

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что самый опасный сценарий развития событий вокруг Гренландии удалось отвести. При этом, по его словам, говорить о полном урегулировании ситуации пока преждевременно.
В интервью The Wall Street Journal финский лидер описал три возможных варианта развития конфликта вокруг острова — «хороший», «плохой» и «ужасный». Под «хорошим» сценарием он подразумевает движение к большей безопасности в Арктике, «плохим» считает дальнейшее обострение тарифного противостояния между Европой и США, а «ужасным» — силовой захват территории.
Стубб отметил, что основное напряжение вокруг Гренландии, по его оценке, снято. Однако, как он дал понять, ситуация остается в подвешенном состоянии и пока балансирует между позитивным и негативным исходом.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подготовлены рамки будущей сделки по Гренландии и, шире, по арктическому региону. При этом детали возможных договоренностей он не раскрыл, пообещав разъяснить условия позднее.
Также Трамп заявил, что ранее анонсированные пошлины против европейских стран, поддерживающих Гренландию, не будут введены с 1 февраля.
