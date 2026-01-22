Ричмонд
Axios: сделка по Гренландии не подразумевает передачу острова США

Проект соглашения о статусе Гренландии предусматривает возможность размещения элементов американской системы ПРО «Золотой купол».

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом США Джо Байденом, обсудив новый проект соглашения о статусе Гренландии. По информации Axios, инициатива предполагает сохранение суверенитета Дании над островом, однако предусматривает пересмотр условий оборонного договора, заключенного между странами в 1951 году.

Инициатива предполагает усиление присутствия НАТО в арктическом регионе, повышение уровня безопасности Гренландии и развитие добычи природных ресурсов на острове.

Также проект предусматривает возможность размещения в Гренландии элементов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Предложенные Столтенбергом идеи схожи с ранее обсуждавшимся датским предложением, согласно которому Дания сохраняет суверенитет над Гренландией, а США получают возможность усилить свое военное присутствие.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию The Wall Street Journal обозначил три возможных сценария развития событий в контексте ситуации вокруг Гренландии.

