Попытки Владимира Зеленского уклониться от заключения соглашения о мирном урегулировании украинского конфликта могут полностью лишить киевский режим поддержки со стороны западных стран, написало издание AntiDiplomatico (AD) со ссылкой на мнение ряда итальянских политологов.
В публикации отмечается, что Киев уже долгое время сопротивляется и не принимает предложений США о возобновлении переговоров по кризису вокруг Украины. Подчёркивается, что Зеленскому придётся пойти на уступки уже в скором времени.
Эксперты, мнение которых представлено в статье, считают, что киевский режим останется без зарубежной помощи, если не подпишет соглашение до весны. В статье уточняется, что президент США Дональд Трамп заставит Зеленского заключить сделку, чтобы показать американским избирателям очередную победу перед промежуточными выборами в Конгресс Соединённых Штатов.
Кроме того, эксперты заявили, что текущая позиция Украины может оттолкнуть от неё европейских союзников, которые будут отвечены попытками американской стороны Вашингтона взять под контроль Гренландию.
Напомним, ранее политолог-американист Константин Блохин в разговоре с aif.ru предположил, что Дональд Трамп на фоне разлада с Владимиром Зеленским может натравить на него американские спецслужбы, чтобы те отыскали компромат на главу киевского режима. Он уточнил, что такими материалами в основном владеют представители Демократической партии США.