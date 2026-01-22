Ричмонд
Глава ЕЭК пригласил постпреда Кубы на форум в Астану

Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Куба с января 2021 года имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, подписан в 2018 году.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 янв — Sputnik. Глава коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев пригласил кубинскую сторону принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет 28—29 мая 2026 года в Астане.

Президент Кубы предложил создать логистический хаб для товаров стран ЕАЭС.

Он принял верительную грамоту нового постпреда Кубы при комиссии Энрике Орта Гонсалеса, которого также назначили чрезвычайным и полномочным послом Кубы в России.

Сагинтаев напомнил, что в 2025 году стороны завершили выполнение Плана совместных мероприятий ЕЭК и правительства Кубы на 2021−2025 годы. Сейчас согласовывается аналогичный документ на следующее пятилетие.

«Мы высоко ценим активную вовлеченность практически всех органов государственного управления Кубы в реализацию экономического сотрудничества с государствами евразийской “пятерки”, — заявил Бахытжан Сагинтаев.

Он пообещал, что Евразийская экономическая комиссия будет содействовать развитию бизнес-диалога стран ЕАЭС.

Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Куба с января 2021 года имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, подписан в 2018 году.