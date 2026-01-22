Глава ЕЭК пригласил постпреда Кубы на форум в Астану

АСТАНА, 22 янв — Sputnik. Глава коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев пригласил кубинскую сторону принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет
Президент Кубы предложил создать логистический хаб для товаров стран ЕАЭС.
Он принял верительную грамоту нового постпреда Кубы при комиссии Энрике Орта Гонсалеса, которого также назначили чрезвычайным и полномочным послом Кубы в России.
Сагинтаев напомнил, что в 2025 году стороны завершили выполнение Плана совместных мероприятий ЕЭК и правительства Кубы на 2021−2025 годы. Сейчас согласовывается аналогичный документ на следующее пятилетие.
«Мы высоко ценим активную вовлеченность практически всех органов государственного управления Кубы в реализацию экономического сотрудничества с государствами евразийской “пятерки”, — заявил Бахытжан Сагинтаев.
Он пообещал, что Евразийская экономическая комиссия будет содействовать развитию бизнес-диалога стран ЕАЭС.
Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Куба с января 2021 года имеет статус государства-наблюдателя при ЕАЭС, подписан в 2018 году.