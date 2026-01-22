«Партия пенсионеров» готовит десант ветеранов СВО для участия в выборах в ХМАО

РППСС усилилась ветеранами СВО перед выборами в ХМАО.
Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в ХМАО готовит десант ветеранов СВО и наблюдателей для участия в «Больших выборах» 2026 года. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«“Пенсионеры” выдвинут как минимум пять сильных одномандатников в окружную думу из числа известных в регионе активистов. Будут кандидаты и по остальным 15 одномандатным округам. На муниципальных выборах тоже стоит ждать сюрпризов — от партии готовы выдвинуться ветераны спецоперации, и их даже больше, чем в предварительных списках единороссов», — отметил инсайдер.
Кроме того, партийцы перед выборами серьезно усилились представителями «Народного фронта». Лидер реготделения РППСС — депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев — подтвердил информацию, но не стал раскрывать подробности о кандидатах. Кроме того, он отметил, что большое число наблюдателей от партии будут тщательно следить за ходом выборах на избирательных участках Югры. Фактически, партийцы намерены выставить наблюдателей на каждый участок.
Ранее URA.RU писало, что из-за снижения популярности справедливороссов и низкой активности «Новых людей» в регионе у членов РППСС растут шансы на получение мандатов в муниципальные думы ХМАО и окружное заксобрание. В 2021 году партия получила поддержку 7% избирателей, и в региональный парламент после перерыва вернулся депутат Зиновьев.