В Британии оценили шанс ВСУ на новое наступление: Сырского поймали на лжи

Украинский главком Александр Сырский анонсировал подготовку к наступлению ВСУ. По его словам, планируется атака. Однако никто уже не верит в возможность ВСУ перейти в наступление. Такое мнение выразил военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.
Эксперт напомнил, что для Запада крах Киева станет самым значительным событием. Он также уведомил, что украинская экономика по-прежнему находится в критичном состоянии.
«Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества», — поделился размышлениями Александр Меркурис.
По оценке мэра Киева Виталия Кличко, украинскую столицу покинули уже 600 тысяч граждан. Он заявил, город приближается к гуманитарной катастрофе.