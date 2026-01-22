В Британии оценили шанс ВСУ на новое наступление: Сырского поймали на лжи

«Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества», — поделился размышлениями Александр Меркурис.