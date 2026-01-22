Американский перекрой: Трамп нашёл новую страну для смены власти

По данным издания, в Вашингтоне вдохновились недавними действиями против Венесуэлы и теперь рассматривают аналогичный сценарий для Кубы. В публикации говорится, что американская сторона пытается наладить связь с приближёнными к властным структурам республики, чтобы ускорить смену политического курса страны.
Недавно Госдепартамент США объявил Западное полушарие зоной стратегических интересов Вашингтона. Дональд Трамп также напомнил о доктрине Монро, которая предполагает ограничение влияния других держав в регионе. После операции в Венесуэле американский лидер усилил риторику в адрес Кубы и пригрозил перекрыть поставки нефти из Каракаса, которые Гавана получает в обмен на услуги в сфере безопасности.
Ранее Life.ru писал, что в России уже обратили внимание на новые геополитические амбиции Трампа. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что после истории с Гренландией следующим объектом интереса США может стать Канада.
