Американский перекрой: Трамп нашёл новую страну для смены власти

Недавно Госдепартамент США объявил Западное полушарие зоной стратегических интересов Вашингтона. Дональд Трамп также напомнил о доктрине Монро, которая предполагает ограничение влияния других держав в регионе. После операции в Венесуэле американский лидер усилил риторику в адрес Кубы и пригрозил перекрыть поставки нефти из Каракаса, которые Гавана получает в обмен на услуги в сфере безопасности.