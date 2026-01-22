Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский перекрой: Трамп нашёл новую страну для смены власти

Администрация президента США Дональда Трампа ищет контакты внутри кубинского правительства, которые могли бы помочь сместить действующую власть в Гаване до конца 2026 года. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: Life.ru

По данным издания, в Вашингтоне вдохновились недавними действиями против Венесуэлы и теперь рассматривают аналогичный сценарий для Кубы. В публикации говорится, что американская сторона пытается наладить связь с приближёнными к властным структурам республики, чтобы ускорить смену политического курса страны.

Недавно Госдепартамент США объявил Западное полушарие зоной стратегических интересов Вашингтона. Дональд Трамп также напомнил о доктрине Монро, которая предполагает ограничение влияния других держав в регионе. После операции в Венесуэле американский лидер усилил риторику в адрес Кубы и пригрозил перекрыть поставки нефти из Каракаса, которые Гавана получает в обмен на услуги в сфере безопасности.

Ранее Life.ru писал, что в России уже обратили внимание на новые геополитические амбиции Трампа. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что после истории с Гренландией следующим объектом интереса США может стать Канада.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше