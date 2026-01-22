Ричмонд
Стало известно о провале американцев на арктических учениях НАТО

Американские военнослужащие оказались не готовы самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике из-за слабой подготовки к действиям в условиях сурового холода.

Американские военнослужащие оказались не готовы самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктике из-за слабой подготовки к действиям в условиях сурового холода.

Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источник. Как утверждается, проблемы проявились на учениях НАТО Joint Viking, которые прошли на севере Норвегии в марте 2025 года.

По данным издания, американская сторона испытывала заметные трудности при выполнении задач, и организаторы маневров якобы даже просили финских резервистов, игравших роль условного противника, действовать мягче — чтобы не ставить союзников в неловкое положение.

Источник также заявил, что США зависят от Финляндии в вопросе строительства ледоколов, а ключевой опыт по работе в арктических условиях сосредоточен у североевропейских стран НАТО. По его оценке, попытки Вашингтона усиливать позиции в регионе на фоне раздражения союзников могут обернуться обратным эффектом.

