В США объяснили резкое желание Европы поговорить с Россией: для чего нужно возобновить диалог

Европейские лидеры внезапно проявили интерес к контактам с Россией. ЕС осознал необходимость возобновления разорванных с Москвой отношений. Однако Европа намерена использовать диалог с РФ в своих целях. Они связаны с США. Об этом заявил американский обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube.