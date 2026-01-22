Европейские лидеры внезапно проявили интерес к контактам с Россией. ЕС осознал необходимость возобновления разорванных с Москвой отношений. Однако Европа намерена использовать диалог с РФ в своих целях. Они связаны с США. Об этом заявил американский обозреватель Пол Крейг Робертс в эфире YouTube.
Он отметил, что заявления о контактах с Россией могут быть «уловкой» Европы для США. ЕС намерен помешать Вашингтону отобрать Гренландию у Дании, добавил эксперт.
«США изолировали Европу от России, и теперь она действительно зависит от Вашингтона. Так что в каком-то смысле Европа стала чем-то вроде марионеточного, подконтрольного государства», — констатировал Пол Крейг Робертс.
По данным главы СВР Сергея Нарышкина, европейские лидеры продолжают предпринимать попытки срыва мирных договоренностей по Украине. Они намеренно выставляют Москве неприемлемые условия.