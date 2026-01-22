В СВР предупредили о риске большой войны из-за «коалиции желающих»

Планы так называемой «коалиции желающих» могут привести к росту напряженности на международной арене и создать условия для масштабного военного конфликта. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По словам главы СВР, группа стран пытается затормозить процесс урегулирования вокруг Украины, продвигая формат договоренностей, который Москва считает неприемлемым. Нарышкин подчеркнул, что подобные предложения, по оценке российской стороны, не затрагивают первопричины кризиса, зато осложняют общую обстановку в мире.
В Париже 6 января прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне. Участники обсуждали, в том числе, вопрос гарантий безопасности для Украины. В переговорах принимали участие спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.
По итогам встречи, как следует из согласованного документа, стороны подтвердили намерение продолжать долгосрочную военную поддержку Украины. Кроме того, была подписана декларация, предусматривающая готовность к размещению войск на территории страны в случае заключения мирного соглашения.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации ранее заявляли, что любой вариант появления на Украине воинских контингентов государств — членов НАТО Москва рассматривает как категорически неприемлемый. В министерстве подчеркивали, что такие шаги могут привести к резкой эскалации, а обсуждение отправки войск в ряде европейских стран называли попыткой подталкивания к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Киев должен принять решение о переговорах. По его словам, на фоне наступательных действий российских войск пространство для самостоятельных решений украинских властей сокращается, а дальнейшее продолжение конфликта несет для Украины риск и не имеет смысла.
