Экс-спецпосланник Трампа Келлог нашел новую работу

81-летний Кит Келлог — генерал армии в отставке, участник войн во Вьетнаме и в Персидском заливе. Во время первого президентского срока Дональда Трампа он занимал пост исполнительного секретаря и главы аппарата Совета национальной безопасности США. В 2024 году, во второй срок господина Трампа, его назначили на пост спецпосланника по РФ и Украине. О его намерении покинуть должность сообщалось в ноябре 2025 года.