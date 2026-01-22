Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проверку не прошли: Американские военные не готовы к арктическим операциям

Американские военные едва ли способны проводить самостоятельные операции в Арктике. В этом вопросе они уступают европейским силам. Такую оценку приводит газета The Times со ссылкой на военный источник.

Говоря о возможной операции в Гренландии, издание указывает, что у США нет ни подходящих ресурсов, ни опыта для действий в арктических условиях.

«На этот раз, как ни странно, силы, готовые к действиям в Арктике, находятся в распоряжении европейских союзников по НАТО, особенно скандинавских стран и Великобритании», — говорится в материале.

Во время учений НАТО «Викинг» на севере Норвегии в марте 2025 года американские солдаты столкнулись с серьёзными трудностями. Организаторы даже попросили финских резервистов, игравших роль противника, поддаться американским.

«Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них», — сообщил источник издания.

Ранее стало известно, что Россия наращивает силы для защиты своей арктической зоны и формирует мобильные отряды боевых пловцов. Эти специальные подразделения Северного флота будут бороться с подводными диверсионными угрозами.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше