Проверку не прошли: Американские военные не готовы к арктическим операциям

Говоря о возможной операции в Гренландии, издание указывает, что у США нет ни подходящих ресурсов, ни опыта для действий в арктических условиях.
Во время учений НАТО «Викинг» на севере Норвегии в марте 2025 года американские солдаты столкнулись с серьёзными трудностями. Организаторы даже попросили финских резервистов, игравших роль противника, поддаться американским.
«Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них», — сообщил источник издания.
Ранее стало известно, что Россия наращивает силы для защиты своей арктической зоны и формирует мобильные отряды боевых пловцов. Эти специальные подразделения Северного флота будут бороться с подводными диверсионными угрозами.
