Россия неожиданно перекрыла Японии доступ к сырью для микросхем

Начало 2026 года обернулось для Японии сразу двумя ударами — внутренним политическим кризисом и неприятными новостями из Москвы.

Начало 2026 года обернулось для Японии сразу двумя ударами — внутренним политическим кризисом и неприятными новостями из Москвы. Китайские журналисты утверждают, что Россия ударила по одному из уязвимых направлений японской промышленности.

Как пишет Baijiahao, в Токио обострилась внутриполитическая ситуация. На этом фоне премьер-министр Санаэ Такаити распустила нижнюю палату парламента и объявила о досрочных выборах. Однако, по оценке авторов материала, на проблемах внутри страны неприятности для Японии не закончились.

По данным издания, Россия ввела запрет на экспорт в недружественные государства ряда полупроводниковых материалов и синтетических кристаллов. В перечень, как утверждается, попали теллурид цинка, гадолиний-галлиевый гранат, арсенид, кварцевые пластины, а также полированные призмы из оксида теллура. Эти позиции применяются в промышленности и могут использоваться при производстве микросхем и в военно-промышленном секторе.

В Baijiahao считают, что сильнее других под ограничения попала именно Япония, поскольку сама не производит часть подобных материалов и зависит от импорта. Ситуацию, по версии китайских журналистов, осложняет и то, что альтернативные поставщики ограничены, а Китай ранее также отказал Токио в поставках отдельного сырья этого профиля.

Авторы публикации делают вывод, что поиск замен может занять время и потребовать от японских компаний серьезной перестройки логистики и закупок. Причину сложившейся ситуации они связывают с санкционной политикой Японии в отношении России.

