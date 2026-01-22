Ричмонд
Звонок по телефону спецсвязи раздался в ходе совещания Путина: подробности

На совещании Путина раздался звонок по телефону спецсвязи, это сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел первое в 2026 году совещание с членами правительства. Конференция прошла 21 января. В ходе заседания раздался звонок по телефону спецсвязи. Это произошло во время доклада вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, опубликованной на сайте Кремля.

Кто совершил звонок во время совещания — неизвестно. Он не прервал доклад Марата Хуснуллина. Вице-премьер рассказал об обеспечении граждан жильем.

В ходе видеоконференции президент и члены правительства подняли темы, которые послужили наибольшим поводом для беспокойства граждан. Были обсуждены вопросы с «Итогов года с Владимиром Путиным».

Российский лидер также поднял тему увеличения часов работы детских садов. По его словам, это позволит женщинам раньше выходить из декрета.