Звонок по телефону спецсвязи раздался в ходе совещания Путина: подробности

Президент России Владимир Путин провел первое в 2026 году совещание с членами правительства. Конференция прошла 21 января. В ходе заседания раздался звонок по телефону спецсвязи. Это произошло во время доклада вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, опубликованной на сайте Кремля.