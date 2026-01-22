Ричмонд
WSJ: США хотят сместить правительство Кубы до конца 2026 года

Соединенные Штаты ищут людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване, сообщают журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Администрация лидера США Дональда Трампа прилагает усилия по поиску сторонников внутри кубинского правительства с целью осуществить смену власти в Гаване к концу 2026 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Данная активность, согласно публикации, была инициирована после того, как в администрации выразили энтузиазм по поводу свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По оценкам американской администрации, экономическое положение Кубы близко к критическому, а правительство страны находится в наиболее уязвимом состоянии после утраты поддержки ключевого союзника в лице Мадуро, как утверждают авторы статьи.

3 января Соединенные Штаты провели операцию в Венесуэле, в результате которой взрывы произошли в Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После этих событий Трамп заявил об успехе операции, сообщив, что Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро лишился поста президента, и США берут на себя управление Венесуэлой до передачи власти.

На 5 января 2026 года был назначен первый суд над Мадуро, обвиняемым в управлении наркокартелем и совершении других преступлений. Ему грозит несколько пожизненных сроков.

