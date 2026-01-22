WSJ: США хотят сместить правительство Кубы до конца 2026 года

3 января Соединенные Штаты провели операцию в Венесуэле, в результате которой взрывы произошли в Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После этих событий Трамп заявил об успехе операции, сообщив, что Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро лишился поста президента, и США берут на себя управление Венесуэлой до передачи власти.