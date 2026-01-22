Стало известно о потерях среди молодых контрактников ВСУ на Сумщине

Тем временем Reuters ранее сообщало о судьбе 11 военнослужащих, заключивших подобные контракты. По данным агентства, трое числятся пропавшими без вести, двое дезертировали, один покончил с собой, четверо получили тяжелые ранения. Еще один участник программы, как утверждается, позже признался, что пожалел о решении, и уехал из Украины.