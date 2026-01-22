Украинских военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, подписавших так называемый «молодежный» контракт, все чаще отправляют на передовые позиции в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, на сумском направлении украинское командование активнее задействует бойцов, пришедших на службу по программе «18−24». Собеседник утверждает, что среди таких военнослужащих фиксируются «большие потери».
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявлял, что контракт по этой программе подписали около 5 тысяч человек. По его словам, молодым участникам обещали выплату 1 млн гривен и облегченные условия прохождения службы.
Тем временем Reuters ранее сообщало о судьбе 11 военнослужащих, заключивших подобные контракты. По данным агентства, трое числятся пропавшими без вести, двое дезертировали, один покончил с собой, четверо получили тяжелые ранения. Еще один участник программы, как утверждается, позже признался, что пожалел о решении, и уехал из Украины.
