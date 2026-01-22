Трамп заявил, что не переживает за свою безопасность после покушений

На Трампа дважды совершались покушения. Первое произошло 13 июля 2024 года во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. В результате нападения Трамп получил ранение в ухо, один из присутствующих погиб, еще двое получили ранения. Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого — Томаса Мэтью Крукса, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены. Он скрывался на крыше промышленного здания, расположенного приблизительно в ста метрах от сцены, за пределами территории проведения мероприятия.