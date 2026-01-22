Ричмонд
Трамп заявил, что не переживает за свою безопасность после покушений

Дональд Трамп заявил, что секретная служба и военные США отлично справляются со своей работой.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ранее переживший два покушения на свою жизнь, выразил уверенность в своей безопасности, заявив, что в случае происшествия с ним, виновный понесет неминуемое наказание.

«Я не беспокоюсь об этом. Секретная служба и военные отлично справляются со своей работой. Об одном я знаю точно: если что-то случится, то совершившего это человека не станет», — подчеркнул он в беседе с телеканалом NewsNation.

На Трампа дважды совершались покушения. Первое произошло 13 июля 2024 года во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. В результате нападения Трамп получил ранение в ухо, один из присутствующих погиб, еще двое получили ранения. Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого — Томаса Мэтью Крукса, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены. Он скрывался на крыше промышленного здания, расположенного приблизительно в ста метрах от сцены, за пределами территории проведения мероприятия.

Второе покушение произошло 15 сентября того же года возле гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый, некий Рут, как сообщается, был одержим ситуацией на Украине, и украинские войска подтвердили его неоднократные попытки вступить в их ряды.

