Российские операторы дронов перекрыли логистику ВСУ под Красноармейском

Операторы беспилотников группировки войск «Центр» взяли под контроль ключевые маршруты снабжения ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Расчёты ударных FPV-дронов провели массированный рейд по тыловым путям противника. В результате дневных и ночных налётов были уничтожены пикапы с подвозом боеприпасов и личного состава, а также передвигающаяся пехота ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что высокая точность управления беспилотниками позволяет операторам заходить даже на участки дорог, которые украинские боевики прикрывают защитными сетями. Такие действия серьёзно осложняют логистику противника и снижают его мобильность на данном участке фронта.

Ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли серию ударов по точкам запуска дальнобойных беспилотников ВСУ. В операции были задействованы авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Под огонь попали объекты энергетики, транспортная инфраструктура и места дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше