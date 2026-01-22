Российские операторы дронов перекрыли логистику ВСУ под Красноармейском

Расчёты ударных FPV-дронов провели массированный рейд по тыловым путям противника. В результате дневных и ночных налётов были уничтожены пикапы с подвозом боеприпасов и личного состава, а также передвигающаяся пехота ВСУ.
В Минобороны подчеркнули, что высокая точность управления беспилотниками позволяет операторам заходить даже на участки дорог, которые украинские боевики прикрывают защитными сетями. Такие действия серьёзно осложняют логистику противника и снижают его мобильность на данном участке фронта.
Ранее Life.ru писал, что российские войска нанесли серию ударов по точкам запуска дальнобойных беспилотников ВСУ. В операции были задействованы авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Под огонь попали объекты энергетики, транспортная инфраструктура и места дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.
