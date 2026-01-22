Дамаск может попросить российских военных покинуть одну из трех баз

Вечером 20 января сирийские власти заявили о предварительных договоренностях с курдскими структурами. По их проекту, все военные и силовые подразделения альянса должны войти в МВД и Минобороны Сирии. При этом курдам обещано, что правительственные силы не войдут в главные города провинции и останутся на окраинах. Также упоминались условия, при которых Мазлум Абди сможет согласовать кандидатуру заместителя министра обороны и выбрать будущего губернатора Хасеке, но сама провинция должна перейти под сирийскую юрисдикцию.