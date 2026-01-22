Дамаск может попросить российских военных покинуть одну из трех баз

Переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех баз — аэродром в Эль-Камышлы на севере страны. Об этом сообщил «Ъ» сирийский источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, переговоры по статусу объекта могут начаться после ожидаемого перехода провинции Хасеке, где расположен Эль-Камышлы, из-под контроля курдских формирований в юрисдикцию центральных властей. Вечером 20 января в Дамаске дали курдским командирам четыре дня, чтобы подготовить план мирной интеграции Хасеке в единые государственные структуры.
Как утверждает собеседник «Ъ», сирийская сторона может поставить вопрос максимально жестко — о полном уходе российских сил из Эль-Камышлы. Источник связывает это с тем, что ситуация в регионе меняется, а роль внешних игроков там сокращается.
Отдельно он указал на Соединенные Штаты, которые ранее сохраняли военное присутствие на северо-востоке Сирии, но, по его словам, снизили активность и отказались от прежнего уровня поддержки курдов.
Наступление на курдские отряды, контролировавшие Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракку более десяти лет, армия переходного правительства начала 17 января. После почти двух суток столкновений власти заявили о полном контроле над этой частью страны, однако бои продолжились, прежде всего вокруг района Хасеке, который курдский альянс пытался сохранить за собой.
По данным источников саудовского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», ситуация в Хасеке стала ключевой темой переговоров 19 января в Дамаске между командующим «Сирийских демократических сил» Мазлумом Абди и президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа. Сообщалось, что встреча не дала результата, после чего Дамаск пригрозил взять регион силой.
Вечером 20 января сирийские власти заявили о предварительных договоренностях с курдскими структурами. По их проекту, все военные и силовые подразделения альянса должны войти в МВД и Минобороны Сирии. При этом курдам обещано, что правительственные силы не войдут в главные города провинции и останутся на окраинах. Также упоминались условия, при которых Мазлум Абди сможет согласовать кандидатуру заместителя министра обороны и выбрать будущего губернатора Хасеке, но сама провинция должна перейти под сирийскую юрисдикцию.
Россия получила доступ к объекту в Эль-Камышлы в 2019 году. Тогда сообщалось, что для работы аэродрома Москва выделила подразделения военной полиции, средства противовоздушной обороны и бронетехнику. Среди задач называлось обеспечение перемирия между курдскими формированиями и Турцией после операции Анкары против курдов, начатой 9 октября 2019 года.
После меморандума от 22 октября 2019 года Россия взяла на себя контроль за отводом курдских бойцов на 30 км от турецкой границы и совместное патрулирование пограничной зоны с турецкими военными.
Российская военная полиция оставалась в районе Эль-Камышлы и после смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года. Патрули фиксировались спустя несколько дней после визита в Москву главы МИД переходного правительства Сирии Асаада аш-Шайбани, который проходил 31 июля — 1 августа 2025 года. Тогда же сирийские СМИ писали о наращивании российского присутствия в Эль-Камышлы.
В январе канал Syria TV со ссылкой на спутниковые данные сообщал о частичном выводе российской техники с северного аэродрома по неизвестной причине.
Эксперты отмечают, что после смены власти в Сирии аэродром в Эль-Камышлы мог использоваться для вывода российских сил и техники в Россию и Ливию. При этом объект рассматривался как потенциальная альтернатива авиабазе Хмеймим — в качестве логистического узла для транзитных полетов в Африку и площадки для деэскалации между Турцией и курдскими структурами.
В то же время подчеркивается, что на фоне региональной конкуренции и давления на «Сирийские демократические силы» Москва теряет возможность выступать посредником, а присутствие на севере страны может быть окончательно свернуто.
Сейчас, помимо аэродрома в Эль-Камышлы, у российского контингента в Сирии остаются авиабаза Хмеймим в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.
Ранее сирийские источники «Ъ» сообщали, что Дамаск заинтересован в возобновлении российских патрулей на юге страны — рядом с районами, занятыми Израилем. Однако 8 января издание Haaretz со ссылкой на израильский источник писало, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху выступило против такого сценария.
