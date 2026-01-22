Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин заявил, что планы «коалиции желающих» ведут к конфликту

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в четверг, 22 января, заявил, что так называемая коалиция желающих пытается сорвать мирный процесс по Украине.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в четверг, 22 января, заявил, что так называемая коалиция желающих пытается сорвать мирный процесс по Украине.

— Вы абсолютно правы, когда говорите, что «коалиция желающих» всеми силами пытается сорвать мирный процесс, — сказал он.

Нарышкин отметил, что европейские государства, входящие в эту коалицию, стремятся заложить в будущие мирные договоренности условия, которые являются неприемлемыми для российской стороны.

Он подчеркнул, что подобная линия поведения создает угрозу нормальному ходу переговоров и существенно осложняет достижение компромиссных решений, передает РИА Новости.

Ранее западные СМИ писали, что ЕС изучает возможность создания нового военного альянса с участием Украины и без участия США на основе так называемой коалиции желающих. По информации журналистов, именно Украина «является самой милитаризированной страной среди представленных», ее военная мощь вкупе с потенциалом Франции, Германии, Польши и Великобритании «окажется огромной». Кроме того, соответствующее объединение будет иметь доступ к ядерным и неядерным видам вооружений.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше