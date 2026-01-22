Ермаков: бойцы РФ завершают зачистку окраин Приморского под Степногорском

В Запорожской области российские подразделения заканчивают зачищать северо-восточные окраины села Приморское под Степногорском, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, в Приморском на запорожском направлении заканчивается зачистка северо-восточных окраин», — написал он.
Военкор отметил, что российские военные приближаются к рубежу Григоровка-Веселянка, являющемуся ключевым логистическим узлом ВСУ на данном участке.
Ранее о продвижении подразделений РФ из района Приморского к поселку Речное и селу Веселянка сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Согласно его сведениям, российские военные уже начали бои в районе обоих населенных пунктов.
Блогер спрогнозировал продвижение войск к поселку Камышеваха вдоль реки Конка и не исключил возможности прорыва обороны ВСУ на ее северном берегу.
Подоляка отметил, что расстояние от данного участка линии боевого соприкосновения до города Запорожье составляет менее полутора десятков километров.