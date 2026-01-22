Рютте неожиданно охладил пыл Трампа по Гренландии одной фразой

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для заключения сделки по Гренландии предстоит проделать еще много работы. Об этом он сообщил агентству AFP после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Позже в интервью Fox News Рютте уточнил, что вопрос территориальной принадлежности Гренландии на переговорах с Трампом не обсуждался. По его словам, американский лидер был сосредоточен на мерах по защите Арктического региона.
21 января Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о «продуктивной встрече» с Рютте и сообщил, что была сформирована основа для будущего соглашения по Гренландии и, шире, по всему арктическому направлению.
На этом фоне Трамп также отказался от идеи вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, выступивших против присоединения Гренландии к США. В список попадали Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Изначально о пошлинах он говорил 19 января и заявлял, что они будут действовать до достижения договоренности по острову.
Ранее The New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров, сообщала, что Дания в рамках потенциальной сделки может передать США небольшую территорию Гренландии, где Вашингтон смог бы разместить военные базы.
Сам Трамп неоднократно подчеркивал, что контроль над островом должен принадлежать Соединенным Штатам. Он называл Гренландию критически важной для национальной безопасности США и допускал силовой сценарий. Однако 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что применять военную силу для установления контроля над островом Вашингтон не намерен.
