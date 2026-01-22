Рютте неожиданно охладил пыл Трампа по Гренландии одной фразой

На этом фоне Трамп также отказался от идеи вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, выступивших против присоединения Гренландии к США. В список попадали Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Изначально о пошлинах он говорил 19 января и заявлял, что они будут действовать до достижения договоренности по острову.