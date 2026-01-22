Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Глава государства подчеркнул, что белорусская дипломатия за свою более чем 100-летнюю историю взяла самое лучшее от нескольких поколений предшественников. Она уверенно строит свою работу на принципах уважения и равноправного диалога со всеми странами, укрепления дружбы и взаимовыгодного партнерства между народами, добавил он.