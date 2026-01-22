Ричмонд
Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

По словам президента, в руках белорусских дипломатов авторитет страны как полноправного участника мировых процессов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов дипломатической службы страны с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба главы государства.

День дипломатического работника ежегодно отмечается в республике 22 января. Праздник был учрежден в 2018 году указом президента в честь 100-летия МИД Беларуси.

«Вы выбрали делом своей жизни служение родной Беларуси путем защиты и продвижения ее национальных интересов на международной арене», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что белорусская дипломатия за свою более чем 100-летнюю историю взяла самое лучшее от нескольких поколений предшественников. Она уверенно строит свою работу на принципах уважения и равноправного диалога со всеми странами, укрепления дружбы и взаимовыгодного партнерства между народами, добавил он.

«Сегодня, в сложнейших геополитических условиях, в ваших руках авторитет Беларуси как полноправного участника судьбоносных мировых процессов, что возлагает на сотрудников системы МИД особую ответственность», — сказал президент.

Лукашенко уверен, что белорусские дипломаты продолжат делать все от них зависящее, чтобы укрепить суверенитет страны, повысить региональную и международную безопасности на этом «переломном этапе истории».

Глава государства пожелал работникам и ветеранам дипслужбы крепкого здоровья, счастья, благополучия и надежного семейного тыла.

