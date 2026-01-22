Как Мирзиёева встретили в Швейцарии

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, сообщает пресс-служба главы государства.
Визит пройдет по приглашению американского коллеги Дональда Трампа.
«Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Цюрих. В международном аэропорту Цюриха Президента Узбекистана встретила глава Объединенной торгово-промышленной палаты Дорит Пробст», — говорится в сообщении.
Сегодня лидер Узбекистана примет участие в церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе американского президента, которая состоится в городе Давосе.
Также Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.
Напомним, что ранее Мирзиёев принял приглашение Трампа присоединиться к Совету в качестве государства-учредителя.
В своем ответном послании Президенту США лидер Узбекистана отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.