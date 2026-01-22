Ричмонд
Как Мирзиёева встретили в Швейцарии

Глава Узбекистана по приглашению американского коллеги прибыл визитом в Швейцарию для участия в церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе Дональда Трампа.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, сообщает пресс-служба главы государства.

Визит пройдет по приглашению американского коллеги Дональда Трампа.

«Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Цюрих. В международном аэропорту Цюриха Президента Узбекистана встретила глава Объединенной торгово-промышленной палаты Дорит Пробст», — говорится в сообщении.

Сегодня лидер Узбекистана примет участие в церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе американского президента, которая состоится в городе Давосе.

Также Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее Мирзиёев принял приглашение Трампа присоединиться к Совету в качестве государства-учредителя.

В своем ответном послании Президенту США лидер Узбекистана отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше