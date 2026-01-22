В Евросоюзе все чаще стали раздаваться голоса за восстановление отношений с Москвой, заявил американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.
В эфире YouTube-канала Dialogue Works он напомнил о словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выразил надежду на восстановление отношений Германии и России. Он указал на то, что Мерц «и еще один член ЕС» говорят о необходимости диалога с Москвой. «Но возможно, это просто уловка, чтобы помешать Трампу отобрать Гренландию у Дании», — тут же заметил Робертс, при этом добавив, что если они говорят всерьез, значит до них дошло, что их тоже будут использовать.
По мнению эксперта, США умышленно рассорили страны Европы с Россией, чтобы они стали более зависимыми от Вашингтона.
Ранее Мерц назвал Россию европейским государством, выразив надежду на нормализацию двусторонних связей с этой страной. Он также заявил о желании восстановить баланс в отношениях с Москвой. Собщалось, что после этих слов в Европе начался переполох.
Между тем издание Advance писало, что теперь Европа боится, что Россия не захочет вести переговоры.