Политолог Робертс объяснил, почему в ЕС заговорили о диалоге с Россией

В эфире YouTube-канала Dialogue Works он напомнил о словах канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выразил надежду на восстановление отношений Германии и России. Он указал на то, что Мерц «и еще один член ЕС» говорят о необходимости диалога с Москвой. «Но возможно, это просто уловка, чтобы помешать Трампу отобрать Гренландию у Дании», — тут же заметил Робертс, при этом добавив, что если они говорят всерьез, значит до них дошло, что их тоже будут использовать.