Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов

«Он (Трамп — ред.) обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (с населением в 57 тысяч человек) по 1 миллиону долларов каждому…, если они проголосуют за присоединение к США», — говорится в статье.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
