Москалькова раскрыла данные о массовых захоронениях в Курской области

По её словам, с 6 августа 2024 года в регионе фиксировались факты гибели мирных жителей и захвата людей в заложники. После случившегося были задействованы все возможные ресурсы для поиска пропавших и помощи их родственникам.
Как уточнила омбудсмен, в базу пропавших без вести внесли 2 173 человека. Из них 1 378 удалось найти, 452 до сих пор числятся в розыске, а 343 человека официально признаны погибшими. Работа по установлению судеб людей продолжается.
Ранее Life.ru писал, что Татьяна Москалькова заявила о тяжёлых условиях содержания жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. Оказавшихся в заложниках россиян представители киевского режима кормят одной кашей. Омбудсмен подчеркнула, что вопрос возвращения курян домой остаётся одним из ключевых в переговорах с Международным комитетом Красного Креста.
