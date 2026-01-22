Ричмонд
Москалькова раскрыла данные о массовых захоронениях в Курской области

В Курской области после вооружённого вторжения ВСУ были обнаружены массовые захоронения с телами 524 погибших. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Источник: Life.ru

По её словам, с 6 августа 2024 года в регионе фиксировались факты гибели мирных жителей и захвата людей в заложники. После случившегося были задействованы все возможные ресурсы для поиска пропавших и помощи их родственникам.

Как уточнила омбудсмен, в базу пропавших без вести внесли 2 173 человека. Из них 1 378 удалось найти, 452 до сих пор числятся в розыске, а 343 человека официально признаны погибшими. Работа по установлению судеб людей продолжается.

Ранее Life.ru писал, что Татьяна Москалькова заявила о тяжёлых условиях содержания жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. Оказавшихся в заложниках россиян представители киевского режима кормят одной кашей. Омбудсмен подчеркнула, что вопрос возвращения курян домой остаётся одним из ключевых в переговорах с Международным комитетом Красного Креста.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

