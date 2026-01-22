Политолог Саква: старая политика Запада доживает свои последние дни

Эксперт акцентировал внимание на том, что недальновидная политика европейских властей, направленная против России, обернется серьезными последствиями для Евросоюза и НАТО. «В ближайшие месяцы основное действие будет происходить на поле боя, пока мы не перейдем к серьезной дипломатии — не только между западными державами, но и с более содержательным вовлечением Москвы», — полагает профессор.