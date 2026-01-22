По мнению профессора по российской и европейской политике Кентского университета Ричарда Саквы, западная политическая система, утратившая свою актуальность, находится в состоянии упадка и близка к полному краху. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
Саква считает, что сложившаяся обстановка создает благоприятные условия для России и других государств. Текущую геополитическую ситуацию аналитик сопоставил с переломными моментами 1945 и 1989 годов, назвав текущий момент переходным. «Похоже, 2026 год станет одной из таких дат», — заявил Саква.
Эксперт акцентировал внимание на том, что недальновидная политика европейских властей, направленная против России, обернется серьезными последствиями для Евросоюза и НАТО. «В ближайшие месяцы основное действие будет происходить на поле боя, пока мы не перейдем к серьезной дипломатии — не только между западными державами, но и с более содержательным вовлечением Москвы», — полагает профессор.
Кроме того, он подчеркнул, что для достижения долгосрочного мира необходимы новые концепции, однако большинство европейских стран охвачены военной риторикой, подпитываемой агрессивной русофобией и попытками изолировать Россию.
Ранее в Италии заявили, что европейские страны стремятся к диалогу с Россией на фоне опасений по поводу политики США.