Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил белорусских дипломатов о переломном этапе, сообщила пресс-служба президента.
Так, 22 января белорусским лидером были направлены поздравления с Днем дипломатического работника. Обратившись к работникам и ветеранам белорусской дипслужбы, Лукашенко отметил, что делом своей жизни они когда-то выбрали служение родной Беларуси через защиту и продвижение ее национальных интересов в мире.
Глава республики обратил внимание, что за более чем 100-летнюю историю белорусской дипломатии удалось вобрать самое лучшее от поколений предшественником. И сегодня дипломаты уверенно строят свою работу на принципах уважения и равноправного диалога со всеми странами, укрепляя дружбу и взаимовыгодное партнерство между народами.
Еще Лукашенко подчеркнул, что в сложившихся сегодня сложнейших геополитических условиях в руках дипломатов авторитет Беларуси в качестве полноправного участника судьбоносных мировых процессов. Это, как он отметил, возлагает на сотрудников системы Министерства иностранных дел особую ответственность.
Резюмируя, белорусский президент выразил свою убежденность в том, что и далее дипломаты с честью и искренней самоотдачей продолжат делать все от них зависящее, чтобы упрочить суверенитет республики, а также повысить региональную и международную безопасность на данном переломном этапе истории.
Напомним, недавно Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира. Еще был раскрыт подписанный Лукашенко документ о вхождении Беларуси в Совет мира.
