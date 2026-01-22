Ричмонд
Лукашенко предупредил белорусских дипломатов о переломном этапе

Лукашенко обратился к МИД Беларуси, сказав о переломном этапе.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил белорусских дипломатов о переломном этапе, сообщила пресс-служба президента.

Так, 22 января белорусским лидером были направлены поздравления с Днем дипломатического работника. Обратившись к работникам и ветеранам белорусской дипслужбы, Лукашенко отметил, что делом своей жизни они когда-то выбрали служение родной Беларуси через защиту и продвижение ее национальных интересов в мире.

Глава республики обратил внимание, что за более чем 100-летнюю историю белорусской дипломатии удалось вобрать самое лучшее от поколений предшественником. И сегодня дипломаты уверенно строят свою работу на принципах уважения и равноправного диалога со всеми странами, укрепляя дружбу и взаимовыгодное партнерство между народами.

Еще Лукашенко подчеркнул, что в сложившихся сегодня сложнейших геополитических условиях в руках дипломатов авторитет Беларуси в качестве полноправного участника судьбоносных мировых процессов. Это, как он отметил, возлагает на сотрудников системы Министерства иностранных дел особую ответственность.

Резюмируя, белорусский президент выразил свою убежденность в том, что и далее дипломаты с честью и искренней самоотдачей продолжат делать все от них зависящее, чтобы упрочить суверенитет республики, а также повысить региональную и международную безопасность на данном переломном этапе истории.

Напомним, недавно Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира. Еще был раскрыт подписанный Лукашенко документ о вхождении Беларуси в Совет мира.

А еще белорусский лидер рассказал, как дегустировал рулет из индейки, и признался, что не ест по вечерам: «Иногда грешил».

