Лукашенко предупредил белорусских дипломатов о переломном этапе

Резюмируя, белорусский президент выразил свою убежденность в том, что и далее дипломаты с честью и искренней самоотдачей продолжат делать все от них зависящее, чтобы упрочить суверенитет республики, а также повысить региональную и международную безопасность на данном переломном этапе истории.