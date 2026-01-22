В Курской области нашли 524 тела после вторжения ВСУ в регион

На территории Курской области продолжают разбирать последствия боевых действий на приграничье. После вторжения вооруженных сил Украины в регионе обнаружили 524 тела погибших в местах массовых захоронений.
По данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, работы по поиску людей и установлению их судеб ведутся с 6 августа 2024 года. После захвата мирных жителей и начала боев власти подключили все возможные ресурсы, чтобы помочь в розыске пропавших родственников.
В базу данных без вести пропавших внесли 2173 человека. Живыми удалось найти 1378. Еще 452 человека продолжают числиться в розыске. Погибли 343 человека.
Параллельно идет разминирование приграничных территорий. С августа 2024 года саперы МЧС обнаружили и уничтожили в Курской области более 16 тысяч взрывоопасных предметов. От взрывчатки очистили свыше 1 тысячи гектаров.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что угроза новых попыток вторжения в Белгородскую, Брянскую и Курскую области снижена за счет создания зоны безопасности на украинских приграничных территориях.
Также ранее сообщалось, что украинских военнослужащих в возрасте от 18 до 24 лет, подписавших так называемый молодежный контракт, все чаще направляют на передовые позиции в Сумской области. Уточнялось, что на этом направлении командование активнее задействует бойцов, пришедших на службу по программе «18−24», и среди них фиксируются большие потери.
