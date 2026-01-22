НАТО готовит сделку по передаче США части Гренландии под военные базы

Источники подтвердили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал эту идею. Собеседники издания сравнили возможную схему с британскими военными базами на Кипре, которые считаются заморской территорией Великобритании. При этом неясно, вошла ли эта инициатива в ту концепцию, о которой объявил Трамп.