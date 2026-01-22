НАТО готовит сделку по передаче США части Гренландии под военные базы

На фоне притязаний США по Гренландии, военные представители стран альянса рассмотрели компромиссный вариант. Согласно ему, Дания предоставит Вашингтону суверенитет над небольшими территориями острова для строительства военных баз.
Источники подтвердили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал эту идею. Собеседники издания сравнили возможную схему с британскими военными базами на Кипре, которые считаются заморской территорией Великобритании. При этом неясно, вошла ли эта инициатива в ту концепцию, о которой объявил Трамп.
Ранее на форуме в Давосе президент США заявил, что готовит «фантастическую сделку» по Гренландии. По его словам, предложенная концепция полностью учитывает интересы США в области национальной и международной безопасности. По данным СМИ, Вашингтон не получит суверенитет над островом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.