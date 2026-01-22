Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО готовит сделку по передаче США части Гренландии под военные базы

США могут получить контроль над отдельными участками Гренландии в рамках сделки, которую обсуждают в НАТО. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

На фоне притязаний США по Гренландии, военные представители стран альянса рассмотрели компромиссный вариант. Согласно ему, Дания предоставит Вашингтону суверенитет над небольшими территориями острова для строительства военных баз.

Источники подтвердили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал эту идею. Собеседники издания сравнили возможную схему с британскими военными базами на Кипре, которые считаются заморской территорией Великобритании. При этом неясно, вошла ли эта инициатива в ту концепцию, о которой объявил Трамп.

Ранее на форуме в Давосе президент США заявил, что готовит «фантастическую сделку» по Гренландии. По его словам, предложенная концепция полностью учитывает интересы США в области национальной и международной безопасности. По данным СМИ, Вашингтон не получит суверенитет над островом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше