Российский МиГ-29 снова всплыл в военных сводках США

В публикации отмечается, что МиГ-29 оказался одним из образцов советской авиации, которые пережили свою эпоху и до сих пор используются в разных странах. В качестве одного из ключевых эксплуатантов названы военно-воздушные силы Индии, которые не только сохраняют эти машины в составе, но и регулярно проводят их модернизацию.