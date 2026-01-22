Ричмонд
Бомбы разнесли пункты дислокации ВСУ в Белицком и Гришине

Уничтожение фугасными бомбами мест скопления боевиков ВСУ в двух населенных пунктах сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения бомбовых ударов по пунктам временной дислокации украинских боевиков в городе Белицкое и селе Гришино опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Судя по видео, в Белицком скопление военнослужащих противника было выявлено в высотной застройке. Сообщается, что для поражения обнаруженного пункта временной дислокации боевиков ВСУ были применены полуторатонные фугасные бомбы ФАБ-1500.

По данным источников канала, место расположения украинских военных на территории Гришина поразили пятисоткилограммовые бомбы ФАБ-500.

Информации о потерях противника в результате уничтожения ПВД в Белицком и Гришине нет.

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшение положения украинских боевиков в Белицком из-за ударов российской авиации. Были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ в районе города. Также сообщалось о применении РСЗО «Град» для поражения позиций ВСУ в окрестностях Белицкого и Гришина.