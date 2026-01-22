Бомбы разнесли пункты дислокации ВСУ в Белицком и Гришине

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшение положения украинских боевиков в Белицком из-за ударов российской авиации. Были опубликованы кадры уничтожения бомбами пункта временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ в районе города. Также сообщалось о применении РСЗО «Град» для поражения позиций ВСУ в окрестностях Белицкого и Гришина.