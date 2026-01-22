Трамп заявил, что рано обсуждать преемника на выборах 2028 года

Вэнс, республиканец и последователь Трампа, имеет наибольшие шансы стать кандидатом от своей партии на следующих президентских выборах. В ноябре 2025 года Вэнс сказал, что пока не рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры, но готов обсудить это с Трампом после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года. Рубио, который также является влиятельным политиком, видит в Вэнсе наиболее вероятного кандидата от республиканцев на предстоящих выборах.