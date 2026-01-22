Трамп заявил, что рано обсуждать преемника на выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном преемнике на выборах 2028 года, заявив, что сейчас еще рано обсуждать такие темы.
В интервью телеканалу NewsNation у Трампа спросили, есть ли в Республиканской партии кандидат, который мог бы продолжить его политическую линию. Президент ответил, что в партии много талантливых людей и он доволен работой своих чиновников. Трамп признал наличие фаворитов среди возможных преемников, но подчеркнул, что пока преждевременно говорить об этом.
Среди своих сотрудников, деятельность которых ему импонирует, Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и Томаса Хомана, отвечающего за вопросы безопасности границ и депортации нелегалов. «Я мог бы назвать около 20 выдающихся людей», — добавил Трамп.
Вэнс, республиканец и последователь Трампа, имеет наибольшие шансы стать кандидатом от своей партии на следующих президентских выборах. В ноябре 2025 года Вэнс сказал, что пока не рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры, но готов обсудить это с Трампом после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года. Рубио, который также является влиятельным политиком, видит в Вэнсе наиболее вероятного кандидата от республиканцев на предстоящих выборах.