Politico: Трамп не пригласил Данию в «Совет мира» по сектору Газа

Дания не получала приглашение войти в «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования вопросов по сектору Газа, сообщила газета Politico со ссылкой на датского дипломата.
«Копенгаген даже не был приглашён присоединиться», — сказано в публикации.
Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что большинство стран Евросоюза отказались от предложения США войти в «Совет мира» по Газе. В статье отмечалось, что многие европейские государства опасаются, что этот орган может подорвать роль Организации Объединенных Наций как основной площадки для решения глобальных конфликтов.
21 января президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона получила личное приглашение Трампа в «Совет мира». Он подчеркнул, что поручил Министерству иностранных дел России детально изучить эту инициативу Вашингтона перед тем, как принять окончательное решение. Глава государства пояснил, что ведомству также потребуется проведение соответствующих консультаций с партнёрами России.
Путин также заявил, что РФ готова направить «Совету мира» 1 миллиард долларов из замороженных Западом российских активов. Такую сумму Трамп назначил для стран, которые решатся стать постоянными членами указанного органа.